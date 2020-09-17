Спортсменка возмутилась поведением авиапассажира и сняла свою месть на видео

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Австралийская спортсменка, дайвер Бриттани О'Брайен возмутилась поведением попутчика во время авиаперелета и отомстила ему. Произошедшее она сняла на видео и поделилась роликом в Tik Tok, на него обратили внимание в сторис Instagram-аккаунта @passengershaming, где высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

На размещенных в сети кадрах видно, что авиапассажир, находящийся позади О'Брайен, разместил свою босую ступню на подлокотнике ее кресла. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной», — говорит девушка на камеру.

В результате австралийка запечатлела на видео, как она берет двойной разъем от проводных наушников и несколько раз касается им ноги путешественника по соседству, после чего тот вздрагивает и убирает конечность с подлокотника.

28 августа в том же Instagram-аккаунте появился снимок, где был запечатлен неизвестный путешественник — он вытянул вперед и широко раздвинул ноги без обуви и разместил их на подлокотниках впереди стоящего кресла, возмутив своим поступком окружающих. «Оцените эти ноги в бизнес-классе», — указала автор фотографии в подписи к публикации.