Авиапассажирка посмеялась над упавшим под кресло сыном и прослыла черствой

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Неизвестная пассажирка сняла на камеру сына, упавшего под кресло, посмеялась над ним и была обругана в сети. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @passengershaming, где высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

Авторша видео снимает, как ее ребенок сидит в кресле авиалайнера и пытается встать, чтобы посмотреть в иллюминатор. Затем мальчик оступается и падает под впереди стоящее сиденье, в то время как за кадром слышен смех его матери.

За то, что женщина не помогла ребенку подняться и продолжила вести запись, она прослыла черствой. «Его родители просто ужасно себя ведут», — раскритиковал поведение матери и отца один из пользователей. «Мне нравится, что родители даже не пытаются ему помочь», — съязвил другой комментатор. «Что ж, родители сделали то, что должны были — выложили классный ролик в соцсети», — саркастично отметил третий подписчик.