Мобильный оператор бизнес-блогера начал работу на сетях Tele2

Оператор мобильной связи Tele2, Next Mobile и популярный бизнес-блогер Азам Ходжаев объявляют о начале работы совместного MVNO-проекта, сообщает пресс-служба Tele2.

В сообщении отмечается, что запуск виртуального оператора для блогера — это бизнес-кейс, не имеющий аналогов в России и мире. Новый оператор связи Migo Mobile сфокусируется на оказании услуг предпринимателям и тем, кто хочет ими стать. Клиенты получат доступ к закрытому бизнес-сообществу в Telegram, где можно обмениваться опытом, получать обучающие материалы и приглашения на закрытые деловые мероприятия.

При этом сам блогер Азам Ходжаев называет нового оператора «точкой притяжения» для предпринимателей и входом в бизнес-сообщество. Он создаст развивающую деловую среду для бизнесменов и стартаперов, что позволит им обмениваться опытом, получать советы, заниматься нетворкингом и находить потенциальных партнеров. Все абоненты нового оператора связи получат доступ в закрытое Telegram-сообщество, где смогут общаться и первыми получать обучающие материалы и приглашения на закрытые деловые мероприятия.

Оператор связи Migo Mobile начал оказывать услуги 17 сентября на сети Tele2.

На этапе запуска новый оператор доступен в Москве и Московской области. SIM-карту можно купить только в салонах Tele2, их список есть на официальном сайте Migo Mobile. Проект реализован с использованием технологий Next Mobile, позволяющих обеспечить агрегацию всех крупных сотовых сетей и автоматически подключиться к наиболее качественному соединению. В условия подключения к MVNO-проекту входят: абонентская плата на уровне рынка, 300 минут для звонков на все номера России, 50 Гигабайт, доступ в закрытый telegram-чат с предпринимателями, приглашения на встречи предпринимателей.