Российские сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи, в числе которых МТС и Tele2, начали отказываться от безлимитных тарифов. Об этом сообщают «Известия».

Так, в компании МТС изменили условия безлимитного плана «Тарифище». Теперь пользователям предложат выбрать: остаться на безлимите и платить больше на 50–75 рублей или перейти на новую версию тарифа с прежней платой, но с ограничением интернет-трафика в 30 Гб. В компании такое решение пояснили тем, что 75 процентов абонентов используют только 12–15 Гб трафика ежемесячно и платят за то, чем не пользуются.

В Tele2 с 26 августа для новых абонентов перестала действовать услуга «Очень много интернета» с безлимитным интернет-трафиком за 200 рублей в месяц. Для тех, у кого уже подключена эта опция, условия не изменятся, но при отказе вернуться к ней уже будет нельзя. В пресс-службе аргументировали отказ от услуги тем, что при распространении безлимитных тарифов и опций трафик растет быстрее выручки и нелинейно. Это, по словам представителей Tele2, приводит к чрезмерно высоким нагрузкам на сеть. Кроме того, в компании рассказали, что безлимит востребован лишь частью абонентов.

В «ВТБ Мобайл», «Мегафоне» и Yota заявили, что пока не планируют отменять безлимитные тарифы. В Danycom сообщили, что их и не вводили. А в «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и ФАС не ответили на запросы издания.