Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 17 сентября.

Медведев награжден за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу. 14 сентября ему исполнилось 55 лет. Орден «За заслуги перед Отечеством» является одной из высших государственных наград.

29 августа глава государства наградил российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Ранее в том же месяце Путин наградил медалями Ушакова 17 граждан США за мужество и отвагу, проявленные при участии в Северных конвоях в годы Великой Отечественной войны.

В 2015 году Путин подписал указ о награждении Медведева, который тогда занимал должность премьер-министра, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Медведев несколько раз получал благодарность от президента за участие в подготовке послания Федеральному Собранию. В 2008 году он получил памятную медаль А.М. Горчакова.