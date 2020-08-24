Путин наградил 17 американцев

Президент России Владимир Путин наградил медалями Ушакова 17 граждан США. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, американцы получили награды за мужество и отвагу, проявленные при участии в Северных конвоях в годы Великой Отечественной войны.

Северные конвои во время войны доставляли в СССР грузы по программе лендлиза из США, Канады и Великобритании через Северную Атлантику. В России медалью Ушакова, которая была учреждена в 1944 году, награждаются военнослужащие ВМФ и органов морской охраны Пограничной службы ФСБ.

Ранее Путин посмертно наградил волонтерку акции #МыВместе Светлану Анурьеву, которая помогала жителям Ульяновской области, имея онкологическое заболевание. Президент постановил вручить ей орден Пирогова за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией. 19-летняя девушка с первых дней акции развозила продукты одиноким пенсионерам.