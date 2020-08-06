Основателю первой школы борьбы в Сибири вручили медаль Героя Труда России

Основателю первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке, заслуженному тренеру СССР, России и Грузии Дмитрию Миндиашвили вручили медаль Героя Труда России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 6 августа.

Награду Миндиашвили должен был получить из рук президента Владимира Путина 12 июня в Москве, но не смог принять участие в церемонии. Медаль заслуженному тренеру передал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Я всегда брал на себя не только спортивную судьбу моих учеников. Я всегда был для них семьей, наставником, другом. Я воспитывал в них личности», — сказал Миндиашвили.

Миндиашвили в 1973 году создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири на Дальнем Востоке. Он подготовил трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, олимпийских чемпионов Ивана Ярыгина и Сагида Муртазалиева.

87-летний Миндиашвили стал первым Героем Труда России в Красноярском крае. В регионе он живет с 1957 года. За время спортивной карьеры он получил множество наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», награда FILA «Золотая борцовка».