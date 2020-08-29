Путин наградил Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 29 августа.
«За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО "Студия Артемия Лебедева"», — говорится в тексте документа.
Наталья Касперская, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и генеральный директор компании InfoWatch, также получила госнаграду.
Ранее Лебедев в видео на YouTube оценил монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, назвав его уродским. Так он прокомментировал новость о том, что жители города призвали вернуть памятнику прежнее освещение.