Лавров объяснил отсутствие прогресса по минским соглашениям политикой Зеленского

Москва не рассчитывает на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в своем интервью.

По его словам, о том, что прогресса по мирному урегулированию не ожидается, говорят сами власти страны, в том числе Зеленский, вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как пояснил Лавров, украинские политики считают, что на минских соглашениях — в частности, на обвинениях в адрес Москвы, которая якобы их не выполняет — и строится политика Евросоюза и США по продлению антироссийских санкций.

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Глава МИД подчеркнул, что такая точка зрения невольно навязывается западным странам, в частности, Германии и Франции, из-за чего прогресс по мирному урегулированию на востоке Украины отсутствует. По словам министра, украинская сторона также считает жителей не подконтрольных Киеву территорий террористами — это также препятствует достижению соглашений.

Россия, Украина, Франция и Германия входят в «нормандскую четверку». Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке ополчения самопровозглашенных республик и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.

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