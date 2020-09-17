Режиссер попросил Шэрон Стоун сесть к нему на колени ради роли

Режиссер попросил американскую актрису Шэрон Стоун сесть к нему на колени ради роли. Об этом сообщает издание Town & Country.

Артистка не стала называть имя кинематографиста, однако в тексте уточняется, что инцидент произошел, когда она находилась на пике своей карьеры. Речь идет о 2006 годе, когда звезда снималась во второй части «Основного инстинкта».

«Он сказал мне, что я должна сесть к нему на колени, чтобы получить роль. И когда я сказала, что не собираюсь этого делать, он отправит меня обратно в трейлер», — вспомнила Стоун.

Она призналась, что никогда не считала себя сексуальной. «Когда я работала над "Основным инстинктом", я исследовала свою темную сторону и подружилась с ней. Я не должна бояться себя. Думаю, именно это люди и находят сексуальным», — отметила актриса.

Стоун также посмеялась над тем, что окружающих по-прежнему интересует ее грудь. «Мне 62 года! Серьезно? Повзрослейте», — высказалась она.

Ранее актриса заявила, что сочувствует американскому президенту Дональду Трампу. «Я думаю, что у него была детская травма. Я смотрю на этого человека, и мне кажется, что какими бы ни были его травмы, он мучается и причиняет себе боль», — сказала она. По мнению артистки, избиратели политика страдают от «душераздирающего уровня внутренней ярости».

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