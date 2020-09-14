Шэрон Стоун посочувствовала Трампу и заподозрила у него детскую травму

Американская актриса Шэрон Стоун посочувствовала президенту США Дональду Трампу и заподозрила у него детскую травму. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я думаю, что у него была детская травма. Я смотрю на этого человека, и мне кажется, что какими бы ни были его травмы, он мучается и причиняет себе боль», — заявила артистка.

Она отметила, что это влияет на многих людей, поддерживающих политика. По мнению знаменитости, у избирателей Трампа «душераздирающий уровень внутренней ярости, и эта ярость возникает из-за чувства незащищенности и боли».

В августе Шэрон Стоун раскритиковала власти США и обвинила их во лжи о коронавирусе. «Когда они говорят, что есть тесты для всех, они лгут. Когда они говорят, что есть тесты даже для медсестер в больницах, они лгут. Люди умирают и борются за свою жизнь, потому что нет ничего, кроме лжи», — заявила Стоун. Актриса призвала голосовать на президентских выборах за кандидата от демократов Джо Байдена и выдвинутую им на пост вице-президента Камалу Харрис.