Россия показала сборку «Арматы»

Телеканал «Звезда» в одной из передач показал сборку танка Т-14 «Армата» в цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле (Свердловская область). На соответствующие кадры обратил внимание блог bmpd в LiveJournal.

Отмечается, что на одном из кадров запечатлены «планируемые к сдаче в этом году первые машины на перспективной тяжелой гусеничной платформе».

Заключенный в 2015 году контракт, как пишет bmpd, «предполагал поставки суммарно 132 единиц техники опытно-войсковой партии, включая танки Т-14, тяжелые БМП [боевые машины пехоты] Т-15 и БРЭМ [бронированные ремонтно-эвакуационные машины] Т-16, начиная с конца 2018 года и по начало 2021 года, для проведения государственных испытаний данных образцов и опытно-войсковой эксплуатации».

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

В сентябре журнал The National Interest назвал Индию вероятным покупателем танка Т-14 «Армата».

В апреле «Военно-промышленный курьер» написал, что в основу идеологии конструкторской мысли при создании российского танка Т-14 «Армата» легли наработки не советских танкостроителей, а западных. Согласно газете, перспективный российский танк «очень близок по многим параметрам и внешнему виду танку совместной разработки Западной Германии и США 70-х годов МВТ-70 (ХМ-70)».

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что Вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.