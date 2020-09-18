В Колумбии отомстили «за убитых и порабощенных элитами предков»

В колумбийском городе Попаян демонстранты сбросили памятник конкистадору Себастьяну де Белалькасару. Видео с места происшествий публикует DC News.
Свой поступок протестующие объяснили местью «за убитых и порабощенных элитами предков». DC News пишет, что для некоторых из них статуя символизирует «пять веков геноцида и рабства».
На кадрах видно, как местные жители тянут за тросы, чтобы снести статую, и радостно кричат и прыгают, когда она, наконец, падает на землю. На видео можно также заметить и полицейских: они не пытаются остановить демонстрантов, а просто наблюдают за происходящим.
Себастьян де Белалькасар — испанский конкистадор, который и основал город Попаян в 1537 году.
Протесты против расизма в городах по всему миру все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Так, в США сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.