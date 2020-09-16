Мир
 
24 сентября
10:00
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Раскрыто содержание угроз Тесаку перед самоубийством в СИЗО
В России начали строить «Силу Сибири-2»
Новая возлюбленная Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
Появились подробности захвата чужой квартиры бывшим адвокатом Ефремова
У российского храма изобразили купающегося в золоте патриарха Кирилла
ГБР Украины назвало истинные причины потери Крыма
Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии
Тихановская рассказала о санкционном «списке Колесниковой»
Николя Саркози восхитился Москвой 
Сообщения о провокации против Кадырова назвали попыткой забыть о пытках бутылкой
Новости партнеров

Отец избил дочь ремнем на глазах протестующих в Колумбии

Перейти в «Мою Ленту»
tg

Отец публично избил свою несовершеннолетнюю дочь ремнем после того, как застал ее на акции протеста в колумбийской Боготе. Кадры с места событий публикует Daily Mail.

Мужчина по имени Норбели Рестрепо (Norbeli Restrepo) рассказал, что просил свою 19-летнюю дочь Кариме не участвовать в демонстрациях. Однако она ослушалась и присоединилась к протестам, не предупредив отца. Узнав об этом, Норбели приехал на место событий и стал бить дочь ремнем по ногам прямо на глазах протестующих. Его пытались сдержать двое сотрудников полиции, однако мужчина не хотел останавливаться.

Позднее он объяснил свой поступок: по словам Норбели, он просто боялся за жизнь и здоровье своего ребенка. «Я не хочу, чтобы мне пришлось выходить на улицу и лицезреть свою дочь мертвой, или искалеченной в инвалидном кресле», — поделился мужчина.

Протесты в стране вспыхнули после того, как скончался местный житель по имени Хавьер Ордоньес (Javier Ordóñez). Издание указывает, что он погиб в результате применения полицейскими электрошокового оружия. Его задержали из-за того, что мужчина якобы нарушил карантинные ограничения. Утверждается, что офицеры били задержанного током несколько раз, несмотря на то, что он просил их остановиться.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Moment father whips 19-year-old daughter with a belt in public after finding her participating in protests over the death of a lawyer in police custody in Colombia
Толпа напала на полицейского в Колумбии
Найдена крупнейшая кокаиновая «прачечная»
На родине Эскобара объявили о распродаже кокаиновых домов
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 сентября

Заложники Японского моря

У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
14:38Сегодня

Брейвик попросил выпустить его досрочно

14:06Сегодня

Пригожину вернули перечисленный им на лечение Навального миллион рублей

14:15Сегодня

Глава Еврокомиссии сравнила ситуацию с Навальным с отравлением Скрипалей

Мир00:0311 сентября
Ёсихидэ Суга

Кандидат от народа

С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
12:45Сегодня

ВОЗ сравнила распространение коронавируса в Европе и России

12:07Сегодня

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

13:14Сегодня

Еврокомиссия разработает аналог «акта Магнитского»

Мир00:01 8 сентября

«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»

Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
11:52Сегодня

Байден похвастался новым рингтоном на телефоне

10:39Сегодня

В США понадеялись на новую эпоху сотрудничества с Европой из-за Навального

09:58Сегодня

Трамп пожаловался на невозможность вести себя как президент

Россия
Продажу алкоголя на Новый год предложили ограничить
В России предрекли ежегодную вакцинацию от коронавируса
Появились новые данные об опасности коронавируса
Вирус может жить в организме до 90 дней. Его ищут в воде и пище
Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации
«Нам предлагали отказаться от ребенка, но это же наш Илюша»
Восьмилетнего Илью спасет аппарат ИВЛ. Ему нужна ваша помощь
Число учащихся предпрофессиональных классов в Москве выросло на 20 процентов
«Дед загремел на четыре года. Хорошо, что не расстреляли»
Как россияне создают образ Сталина-спасителя и оправдывают его преступления
Все материалы
Мир
Новый премьер Японии высказался о будущем отношений с Россией
Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева
Трамп предрек заключение мира между Саудовской Аравией и Израилем
Заложники Японского моря
У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
В Японии выбрали нового премьер-министра
Ёсихидэ СугаКандидат от народа
С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
В «Нафтогазе» оценили вероятность отказа Германии от «Северного потока-2»
Украина заработает миллиарды долларов на российском газе
Сетевая власть
Цукерберг заработал миллиарды на главной соцсети в мире. Что дальше?
Россиян не стали массово выманивать в офисы
Горьковский автозавод даст фору иномаркам
Новую Octavia будут делать в Нижнем Новгороде
«Макдоналдс» проведет экологическую акцию #МойЭкоДень по всей России
С чистого листа
Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кризис?
Все материалы
Силовые структуры
Компания-владелец автомобиля Захарова попросила отменить приговор Ефремову
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Следователи начали проверку обстоятельств гибели Тесака
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО
Атомный шпион
Советский разведчик раскрыл главный военный секрет США и помог СССР создать атомную бомбу
Во ФСИН началась проверка после самоубийства Тесака
Все материалы
Наука и техника
Яблочный сбор
 
«Мозг на стероидах»
 
Делу — время
Как технологии помогают следить за здоровьем и держать себя в форме
Ядерная батарейка
 
Все материалы
Спорт
Стали известны детали домогательств Макгрегора
Анна Щербакова«Было волнительно, аж потряхивало»
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
Фергюсон обратился к главе UFC из-за срыва боя с Порье
Флоренс Гриффит-Джойнер«Соперницы делали квадратные глаза»
Самая быстрая женщина мира совершила модную революцию в спорте. Почему она умерла в 38 лет?
Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов
Красный сентябрь
«Ливерпуль» начинает защиту титула, а «Тоттенхэм» сражается с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Рой Джонс рассказал о взгляде американской пропаганды на русских
Все материалы
Культура
Пашаев высказался о своей вине в приговоре Ефремову
«Карнавала не будет, все утонет в слезах»
Земфира, свежий «Король и шут» и малолетняя Алсу: кто развлекал Россию, когда ушел Ельцин
Шэрон Стоун посочувствовала Трампу и заподозрила у него детскую травму
«Вирус крутится, лавэшка мутится»
 
Анастасию Заворотнюк избивал бывший муж
«Они меня никогда не пугали»
История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
Ефремову предрекли тяжелые последствия вынужденного отказа от алкоголя в тюрьме
Все материалы
Интернет и СМИ
В сети обнаружили странные совпадения на карте прошлого века
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Осужденный насильник вышел из тюрьмы и сразу вернулся в Tinder
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Опасная реклама атаковала любителей порно
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Диетолог обругала бодипозитив за оправдание «пищевого беспредела» полных людей
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Ким Кардашьян ответила на критику придуманного ею корректирующего белья
Глюкозу раскритиковали за несуразное платье на дне рождения продюсера
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Внешний вид ребенка на пляже в Сочи возмутил отдыхающую
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
Турист прыгнул в бассейн и вынырнул с криком «я ничего не чувствую»
Объяснен реальный смысл ограничений на провоз жидкостей на борту самолета
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Россиянка сравнила цены на отдыхе в Абхазии и Сочи
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Все материалы
Из жизни
Киты-убийцы начали нападать на корабли и озадачили ученых
108-килограммовая женщина сбросила 45 килограммов и поделилась секретом успеха
«Я на такое не подписывалась»
История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
Женщина выложила видео из спорткара за несколько минут до смертельной аварии
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Моложавая 51-летняя женщина раскрыла личную тайну «вечной молодости»
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Все материалы
Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России во время коронавируса
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Молодёжное исполнение, отсылки к Kia K5 и никаких новостей на ходу
Polestar признал, что электромобили «грязнее» машин с ДВС
Классические «Жигули» на один день наводнили Москву
Посмотрите, как прошло ГУМ Авторалли, посвященное 50-летию легендарной «Копейки»
Объявлены цены на «молодежную» Lada Granta Cross Quest
Кто в Америке был быстрее масл-каров?
Презрительное прозвище «пони-кары» не мешало им быстро разгоняться и круто поворачивать
Беспилотная «ГАЗель» перевезла тонну овощей из Владимира в Москву
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока
Все материалы