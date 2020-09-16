Отец избил дочь ремнем на глазах протестующих в Колумбии

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Отец публично избил свою несовершеннолетнюю дочь ремнем после того, как застал ее на акции протеста в колумбийской Боготе. Кадры с места событий публикует Daily Mail.

Мужчина по имени Норбели Рестрепо (Norbeli Restrepo) рассказал, что просил свою 19-летнюю дочь Кариме не участвовать в демонстрациях. Однако она ослушалась и присоединилась к протестам, не предупредив отца. Узнав об этом, Норбели приехал на место событий и стал бить дочь ремнем по ногам прямо на глазах протестующих. Его пытались сдержать двое сотрудников полиции, однако мужчина не хотел останавливаться.

Позднее он объяснил свой поступок: по словам Норбели, он просто боялся за жизнь и здоровье своего ребенка. «Я не хочу, чтобы мне пришлось выходить на улицу и лицезреть свою дочь мертвой, или искалеченной в инвалидном кресле», — поделился мужчина.

Протесты в стране вспыхнули после того, как скончался местный житель по имени Хавьер Ордоньес (Javier Ordóñez). Издание указывает, что он погиб в результате применения полицейскими электрошокового оружия. Его задержали из-за того, что мужчина якобы нарушил карантинные ограничения. Утверждается, что офицеры били задержанного током несколько раз, несмотря на то, что он просил их остановиться.