Толпа напала на полицейского в Колумбии

Толпа напала на полицейского в колумбийской Боготе. Об этом пишет издание The Bogota Post.

Протесты в городе начались вечером 9 сентября, их участники выступают против насилия со стороны полицейских. Демонстранты уже подожгли местный полицейский участок.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Милитарист». На кадрах показано, как протестующие подбежали к полицейскому и начали избивать его, после чего разбежались.

Протесты вспыхнули после того, как скончался местный житель по имени Хавьер Ордоньес (Javier Ordóñez). Издание указывает, что он погиб в результате применения полицейскими электрошокового оружия. Его задержали из-за того, что мужчина якобы нарушил карантинные ограничения. Утверждается, что офицеры били задержанного током несколько раз, несмотря на то, что он просил их остановиться.

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