Побывавшая в Абхазии российская туристка пожаловалась на «цены как в Москве»

Российская туристка, которая побывала в Абхазии во время пандемии коронавируса, пожаловалась на «цены как в Москве». Женщина поделилась своими наблюдениями в блоге «Летаем сами» на портале «Яндекс.Дзен».

Так, по словам путешественницы, при поездке в Пицунду, она надеялась на то, что ей удастся попробовать вкусные местные фрукты и овощи по привлекательной стоимости. «Тут меня ждал сюрприз. Единственное, что было дешевле, чем в Москве — это сырая кукуруза. Ее продавали по цене пять-десять рублей за штуку. Как оказалось, почти все фрукты на рынке были привозными и стоили в полтора-два раза дороже, чем в Москве», — возмутилась россиянка.

Кроме того, она отметила что купленные ей персики оказались отвратительными на вкус. «Потемневшие внутри, безвкусные, как ватные. И это при цене 150-180 рублей. Я купила два и оба выкинула», — уточнила блогерша.

Вдобавок женщине не понравилась агрессивная реакция местных на то, что она фотографировала их прилавки с продуктами. «В общем, Абхазия совсем не та, что была в советские времена, и отнюдь не бюджетная», — заключила она.

Ранее в сентябре российский путешественник, побывавший в Абхазии, раскрыл наглую схему обмана, которую используют местные, чтобы нажиться на приезжих. Так, по словам туриста, абхазские туристические компании продают экскурсии к популярным достопримечательностям по привлекательной цене, однако не говорят сразу, что входит в стоимость.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. 8 августа стало известно о первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих. Инфицированный турист вывезен на лечение в Россию.