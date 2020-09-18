Кристина Агилера вспомнила о поцелуе с Мадонной на премии MTV

Американская поп-певица Кристина Агилера в ходе подкаста The Zane Lowe Show вспомнила о поцелуе с исполнительницей Мадонной на премии MTV VMA в 2003 году. Запись беседы опубликована на сайте Apple Music.

Агилера выступала на сцене вместе с Мадонной и Бритни Спирс — артистки исполняли песню Hollywood. Во время концерта Мадонна по очереди поцеловала обеих коллег, вызвав бурную реакцию среди зрителей и представителей СМИ.

«Тогда для меня это не было шоком. И сейчас это меня тоже не удивляет», — отметила Агилера. Она добавила, что в то время не видела ничего вызывающего в поцелуе двух женщин.

Исполнительница выразила восхищение Мадонной. Она назвала коллегу «королевой, которая постоянно изобретает себя заново». «Когда я была маленькой, мне не разрешали ее слушать, смотреть ее видео и тому подобное», — призналась Агилера.

После выступления на премии MTV VMA певица поссорилась с Бритни Спирс. Агилера встретила Спирс в одном из ночных клубов Нью-Йорка и обвинила свою бывшую коллегу по музыкальной программе Disney Channel's Mickey Mouse Club в том, что она скопировала ее «особый сексуальный имидж».