Динамика выхода экономики России из «ковидного пике» оказалась лучше прогнозов

Динамика выхода экономики России из «ковидного пике» способствовала росту заработной платы населения. Об этом «Ленте.ру» заявила проректор РЭУ им Г.В. Плеханова Ксения Екимова.

По ее словам, если ранее Росстат прогнозировал сокращение ВВП на 8,5 процента, то теперь речь идет о менее чем пяти процентах, и за счет этого улучшились показатели на рынке труда. Позитивным Екимова нашла и то, что в целом в 2020 году также зафиксирован прирост значений реальной заработной платы на 1,5–2,5 процента относительно показателей прошлого года.

«Здесь сработал реализованный пул мер государственной поддержки экономики, реализованный в период острой фазы пандемии, а также оперативное переформатирование бизнеса "под" новый формат экономики сегодняшнего дня», — заявила проректор РЭУ.

Однако она заметила, что в России сохраняется безработица. Прогнозируется, что в сентябре она достигнет пика в 3,6 миллиона безработных. Это, по мнению Екимовой, связано с тем, что компании еще в стадии неопределенности и не расширяют количество вакансий, а число соискателей, наоборот, выросло, так как на рынок вышли выпускники профильных образовательных учреждений.

В РЭУ считают, что ситуация стабилизируется в октябре, если удастся сдержать вторую волну пандемии коронавируса.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым рост реальных зарплат в России в июле текущего года составил 2,3 процента в годовом выражении, в то время как в июне этот показатель составлял 0,6 процента. Кроме того, с января по июль 2020-го реальные заработные платы выросли на 2,9 процента год к году. По данным Росстата, среднемесячная зарплата в июле 2020 года составила 49 844 рубля, что на 5,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.