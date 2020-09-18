Девушки массово начали покупать откровенную спортивную форму и задали тренд

Спортивный костюм австралийского бренда Contrology Active резко начал пользоваться спросом среди покупательниц, в результате чего стал трендовым. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет об облегающем черном боди с вырезом в области талии. Форма напоминает соединенные между собой спортивные топ и легинсы. По словам 35-летней владелицы марки Анны Чакирян, описанное изделие было создано еще в ноябре 2018 года, однако девушки стали массово покупать его этой осенью.

Стоимость костюма на сайте марки составляет 219 австралийских долларов (12 тысяч рублей).

Фото опубликовано @contrologyactive

«У людей есть некоторые предубеждения насчет боди, так как многие считают, что они слишком напоминают ретро-стиль 80-х. Поэтому нам потребовалось приложить усилия, чтобы показать, что такой костюм может выглядеть изысканно и современно», — пояснила она. Отмечается, что комбинезон отлично подойдет для таких тренировок, как пилатес и йога, поскольку он обеспечивает поддержку груди.

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