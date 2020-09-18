Девушки массово начали покупать откровенную спортивную форму и задали тренд

Спортивный костюм австралийского бренда Contrology Active резко начал пользоваться спросом среди покупательниц, в результате чего стал трендовым. Об этом сообщает Daily Star.
Речь идет об облегающем черном боди с вырезом в области талии. Форма напоминает соединенные между собой спортивные топ и легинсы. По словам 35-летней владелицы марки Анны Чакирян, описанное изделие было создано еще в ноябре 2018 года, однако девушки стали массово покупать его этой осенью.
Стоимость костюма на сайте марки составляет 219 австралийских долларов (12 тысяч рублей).
«У людей есть некоторые предубеждения насчет боди, так как многие считают, что они слишком напоминают ретро-стиль 80-х. Поэтому нам потребовалось приложить усилия, чтобы показать, что такой костюм может выглядеть изысканно и современно», — пояснила она. Отмечается, что комбинезон отлично подойдет для таких тренировок, как пилатес и йога, поскольку он обеспечивает поддержку груди.
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