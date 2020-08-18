Женщину едва не выгнали из тренажерного зала за чересчур откровенную форму

Занимающиеся в тренажерном зале едва не отправили домой посетительницу, которая пришла тренироваться в чересчур откровенной, на их взгляд, форме. Об этом сообщает The Sun.

27-летняя Габи Годдарт (Gabi Goddard) из Сиднея, Австралия, пришла на занятие в укороченном топе и облегающих шортах-велосипедках. Женщина рассказала, что к ней подошла другая клиентка, работающая школьной учительницей, и попыталась выгнать ее из зала из-за внешнего вида.

По словам последней, в описанном наряде тело Годдарт было слишком обнажено, а в зал ходят как взрослые, так и дети. При этом, отмечает австралийка, в тот жаркий день в помещении не работал кондиционер.

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Претензии учительницы возмутили женщину и она опубликовала в соцсетях соответствующий пост. «Я в ужасе от того, что школа диктует независимой взрослой женщине, что ей надевать. Более того, вы пропагандируете неправильные ценности, которые могут возыметь реальные последствия на жизни людей, — высказалась она. — Особенно в мире, где 14-летним мальчикам отдается предпочтение над женщинами, где женщин наказывают за то, что мужчины их объективизируют».

На слова Годдарт обратила внимание популярная австралийская феминистка и блогерша Клементина Форд (Clementine Ford). Она опубликовала историю в своем аккаунте, после чего она стала вирусной, а героиня материала снискала поддержку большинства комментаторов.

Ранее в августе клиентка пришла в британский супермаркет Sainsbury's в мини-шортах и получила претензию от персонала. 33-летняя Лорен Оконнор из Суррея совершала покупки в магазине, когда к ней подошел его сотрудник и потребовал «прикрыться». По словам последнего, в адрес женщины поступила жалоба от другого покупателя, который счел ее наряд слишком вульгарным.