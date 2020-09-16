Женщину едва не выгнали из спортзала из-за обнажившейся на тренировке части тела

Администрация спортзала едва не выгнала посетительницу из-за того, что во время тренировки на ней отсутствовала рубашка. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Джулия Марен (Julia Maren) из Тенесси, США, поделилась в соцсетях историей о том, как столкнулась с «двойными стандартами и сексизмом» в тренажерном зале. По словам женщины, ее прервали во время упражнения, попросили вынуть наушники, а затем сказали, что ей придется уйти, если она откажется надеть рубашку. При этом сотрудники не объяснили, почему они сочли ее наряд неприемлемым.

В своих соцсетях героиня материала поделилась фотографией образа, который состоял из спортивных легинсов и топа. В подписи к публикации она привела статистику журнала Fitness Magazine: «Знаете ли вы, что 65 процентов женщин на самом деле стараются избегать занятий в тренажерном зале из-за страха быть осужденными? Вы понимаете, о чем свидетельствуют эти данные? Женщины по умолчанию более избирательны в том, что они носят в спортзале, чтобы избежать критики и негативных комментариев».

Марен продолжила возмущаться, не упоминая название спортзала: «Итак, вы говорите мне, что из-за того, что моя талия обнажена на три дюйма (примерно семь сантиметров), мне не рады в спортзале, но тем временем, черт возьми, рядом занимается мужчина, у которого обнажены соски». Когда мы уже позволим женщинам чувствовать себя комфортно в тренажерном зале и носить то, в чем им удобно, в и без того неуютной обстановке?» — осведомилась она.

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Пост вызвал возмущение у сотен ее подписчиков. «Серьезно? Требую бунт! Готов поспорить, вы не единственная, с кем это случилось!», «Это бесит! Мне так обидно за тебя, я зла из-за того, что нам приходится сталкиваться с этим сексизмом», «Ты очень крутая. Ты борешься с откровенным сексизмом вместо того, чтобы просто злиться и ничего не делать. Так держать!» — высказывались они в комментариях.

В августе австралийку едва не выгнали из тренажерного зала за чересчур откровенную форму. Речь идет о 27-летней Габи Годдарт, которая пришла на занятие в укороченном топе и облегающих шортах-велосипедках. По ее словам, к ней подошла другая клиентка, работающая школьной учительницей, и попыталась выгнать ее из-за внешнего вида.