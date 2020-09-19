Жители Асбеста решили переименовать свой город

Жители канадского города Асбест решили сменить имидж местечка и переименовать его. Голосование за более благозвучное название пройдет в октябре, сообщает Travel and Leisure.

Когда-то в этом городе, расположенном в провинции Квебек, добывали одноименный минерал. Считается, что он вызывает рак. Впоследствии производство закрыли.

В голосовании будет участвовать четыре варианта названия: Апалон, Феникс, Труа-Лак и Джеффри. Первый — в честь обитающих в Северной Америке мягкокожих черепах. Второй — в честь мифической птицы, образ которой близок для города, желающего начать новую жизнь. Третий — название одного из районов. А четвертый — в честь первого владельца асбестового производства.

Из-за названия городка у его жителей и произведенной там продукции часто возникают проблемы. Так, на территорию США иногда отказываются пускать грузовике с надписью «Асбест», а покупатели мяса пугаются, видя на этикетке такой город производства.