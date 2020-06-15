Украинский мэр предложил переименовать одну из улиц в тупик Коломойского

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов предложил переименовать одну из улиц в тупик Коломойского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Филатов официально подал ходатайство в городскую комиссию по топонимике о переименовании улицы Короленко. В качестве других вариантов названия он указал «Улица Смытая» и «Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1».

Чиновник возмутился сообщениями журналистов. Он утверждает, что телеканал, «контролируемый одиозным олигархом» Игорем Коломойским, «заявил на всю Украину», что улицу Короленко после дорогой реконструкции полностью смыло дождем. Однако улица цела, подчеркнул Филатов.

«Эта улица теперь как суслик, которую люди, называющие себя журналистами, не видят, а она есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестия», — заявил мэр.

Ранее Филатов сравнил церкви с «наливайками» и отчитался о том, что в Днепре выкопали 400 могил из-за пандемии коронавируса.

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