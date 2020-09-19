Мать 13 детей и звезда шоу о беременности покончила с собой

В Великобритании мать 13 детей и звезда шоу о беременности Мэнди Гарднер покончила с собой. Что толкнуло женщину на такой шаг, не уточняется, пишет The Sun.

Тело 43-летней британки нашли неподалеку от ее дома в Уэртинге в апреле. Однако ее семья рассказала о случившемся только почти полгода спустя. Отмечается, что незадолго до трагедии звезда телешоу «Невероятные беременности» говорила о самоубийстве.

Женщина и ее муж появились в эфире шоу в 2016 году. Тогда у пары было 11 детей, а миссис Гарднер была беременна 12-м. Супруги рассказывали о семейных хлопотах.

«Не все из моих беременностей были запланированными, но каждая из них была желанной», — призналась многодетная мать. При этом она рассказала, что иногда в их доме царит хаос: дети гоняются за собаками, а взрослые — за детьми.

Гарднер вела соцсети, используя личный хэштег. В постах она рассказывала про свою большую семью и любовь к многочисленным детям.