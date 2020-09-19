Окурки предложили использовать для утепления домов

Австралийские ученые предложили использовать измельченные окурки от сигарет для сохранения тепла в доме. Их планируют добавлять в глину, из которой делают кирпичи. Соответствующая статья опубликована на портале Materials.

Всего один процент окурков в составе глины может уменьшить энергозатраты на обжиг кирпичей на 20 миллиардов мегаджоулей. Такие кирпичи станут легче по весу, а их теплопроводность будет ниже.

Чтобы в окурках не оставалось неприятного запаха и вредных бактерий, их будут обрабатывать озоном и ультрафиолетом. Подобная технология, среди прочего, поможет избавиться от тысяч тонн разлагающихся отходов.

Ранее ученые из ЮАР предложили делать автомобили из банановых листьев. При исследовании они выяснили, что волокна листьев в сочетании с эпоксидной смолой и углеродными нанотрубками образуют материал, который подавляет вибрацию и шумы.