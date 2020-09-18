Российский губернатор посоветовал жалующимся на холод в квартире сделать ремонт

Глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал многодетной матери сделать ремонт в квартире, а не просить о включении отопления. Об этом он написал женщине во «ВКонтакте». Переписка оказалась в распоряжении Telegram-канала издания URA.RU.

Жительница города Питкяранта Марина Шестиперова пожаловалась губернатору на холод в квартире. Отопление обещали дать только на следующей неделе, тогда как за окном всего плюс пять градусов. По словам россиянки, у нее трое маленьких детей, все замерзают, а один уже слег с высокой температурой.

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В ответ Парфенчиков удивился, что дома у Шестиперовой холодно. «У меня в Петрозаводске советская квартира трехкомнатная, температура 22 градуса. Стеклопакеты, стены утеплены гипсокартоном и теплые полы в ванной — ничего сверхъестественного», — написал губернатор.

На возражения женщины о том, что у нее первый этаж и нет теплых полов, чиновник ответил, что «сегодня много есть возможностей с точки зрения различных материалов» и это недорого. «Просто вы пишете срочно включить отопление, а тут же приходит обращение другого жителя, который просит не включать — в квартире тепло, платить за отопление желания нет», — отметил Парфенчиков.

В итоге он написал, что по нормативам время отопления еще не пришло и выразил тревогу за бюджетные деньги, которые не пойдут на дороги и школы, если дать отопление прямо сейчас. «Подумаем о помощи многодетным семьям в ремонте с целью утепления квартир», — заключил губернатор.

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