Пушков оценил совет Киева Лукашенко «попить водички и успокоиться»

Член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков прокомментировал совет министра внутренних дел Украины Арсена Авакова президенту Белоруссии Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться». О словах главы киевского ведомства он порассуждал в Telegram-канале.

По мнению парламентария, после Майдана на Украине произошла «провинциализация в худшем смысле этого слова» киевской политической верхушки. Власти Украины «с гиканьем и присвистом» требуют разрешить стране вступить в Евросоюз, однако европейские политики, видя «все это», не спешат принимать решение, отметил Пушков.

«С учетом общего уровня нынешней украинской элиты это можно еще считать "образцом сдержанности". Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены», — подчеркнул сенатор.

17 сентября Аваков в резкой форме прокомментировал закрытие границ Белоруссии с Польшей и Литвой и усилении границы с Украиной. «Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь (...). Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — написал он.

Лукашенко несколько раз заявлял, что протесты в Белоруссии, продолжающиеся уже шестую неделю, координируются и оплачиваются странами Запада, чтобы устроить цветную революцию. В первую очередь он обвиняет Литву, Польшу, Чехию и Украину. Глава государства в интервью российским СМИ подчеркивал, что не может покинуть пост президента, поскольку сейчас является единственным, кто может защитить страну.