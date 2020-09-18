Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский. Свое мнение он выразил в Telegram.

По его словам, заявления Варшавы опровергают версию теракта на борту самолета, которую продвигает бывший глава Минобороны Антони Мачеревич и ряд других польских политиков. «Диспетчеры по определению не могут иметь никакого отношения к теракту. То есть, если Варшава обвиняет диспетчеров, значит, что версия взрыва окончательно признана ложной и отвергнута самой Варшавой», — отметил Пушков.

Сенатор считает, что правительство республики отказывается признавать очевидную вину польских пилотов. «Кто виноват в трагедии — известно польской верхушке, но публично сказать об этом сейчас никто в Польше не решается», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Польша инициировала процедуру ареста российских диспетчеров, связанных с катастрофой Ту-154, в которой погиб Качиньский. Речь идет о трех работниках аэропорта «Смоленск-Северный» — Павле П., Викторе Р. и Николае К. Их обвиняют в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей.

Как объяснила пресс-секретарь польской генеральной прокуратуры Эва Бялик, в случае удовлетворения судом ходатайства генпрокуратуры диспетчеры будут объявлены в международный розыск. По информации агентства «Интерфакс», Россия не будет выдавать своих граждан иностранным государствам.

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Самолет разбился возле аэродрома Смоленск-Северный. Все 96 человек погибли. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что трагедия случилась из-за решения экипажа посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.