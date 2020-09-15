Пушков отреагировал на заявление Трампа о желании ликвидировать Асада

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что тот хотел ликвидировать сирийского лидера Башара Асада и даже обсуждал этот план с соратниками. Об этом Пушков написал в Telegram-канале.

В сообщении он раскритиковал внешнюю политику главы США и назвал его действия «потрясающей наглостью и не менее потрясающим цинизмом». «Международное право и США — понятия противоположные и несовместимые», — подчеркнул сенатор.

В качестве примера член Совета Федерации также привел цитату бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего, который, отвечая на вопрос журналиста о правовой основе войны в Ираке, посоветовал тому обратить к собственному адвокату, а также заявил, что не знает ничего о международном праве.

Ранее Трамп заявил, что обсуждал ликвидацию Асада, однако его планам помешал бывший шеф Пентагона Джеймс Мэттис, который выступал против подобного решения.