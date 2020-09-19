Трансгендерная женщина решила сделать операцию по подтяжке ягодиц и умерла

Трансгендерная женщина Джиа Ромуальдо-Родригес решила сделать бразильскую операцию по подтяжке ягодиц, но скончалась в больнице. Причиной смерти стала эмболия, вызванная инъекциями жира в ягодицы. Об этом пишет Daily Mail.

Мексиканка Джиа завершала переход из мужчины в женщину и уже сделала операцию по увеличению груди. По словам ее подруги, 46-летняя Джиа всегда ощущала себя девочкой и стремилась побыстрее сделать себе женское тело, поскольку в Мексике очень трудно быть трансгендером.

Женщина легла на операцию в клинику Xiluet в Майами, США. Ее делала доктор Стефани Стовер, у которой имелся сертификат пластического хирурга, а за годы работы не было никаких нареканий. Однако во время операции у Джии резко упали уровень кислорода и частота сердечных сокращений. Ее доставили в районную больницу, где диагностировали смерть. Судмедэкспертиза назвала случившееся случайностью.

Однако Джиа стала по меньшей мере 20-й в штате Флорида, кто скончался от эмболии после подобной рискованной операции. Эмболия — патологический процесс в крови, когда туда попадают инородные частицы и вызывают закупорку сосудов. А сама процедура по бразильской подтяжке как раз и заключается в том, что из желудка пациента берут сгустки жира и колют их в ягодицы.

Новые правила проведения операции запрещают вводить жир в ягодичные мышцы или ниже них, поскольку это создает высокий риск прокола вены. Если это происходит, то сгустки двигаются к сердцу и легким, вызывая отказ органов. Вместо этого хирурги теперь должны вводить жир над мышцами под кожей. Однако с тех пор, как новые правила вступили в силу, уже зафиксировано три смерти из-за их нарушений.