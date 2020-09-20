Посетители караоке-клуба в Москве устроили стрельбу

В Москве полиция задержала двух посетителей караоке-клуба, устроивших стрельбу возле заведения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД.

Инцидент произошел на Садовой-Кудринской улице. Мужчины отдыхали в караоке-клубе, распивали алкоголь. Они ушли из заведения, не оплатив счет на девять тысяч рублей, однако забыли сумку с документами и вернулись. Посетители попросили персонал клуба вынести им вещи, после чего разбили дверь и открыли стрельбу из травматического ружья.

Приехавшая по вызову полиция задержала мужчин по подозрению в хулиганстве. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 20 сентября сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге бывшего сотрудника полиции, известного как «жемчужный прапорщик», за участие в драке. В отдел полиции он набросился на 26-летнего помощника оперативного дежурного и отправил его в нокаут.

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