Последнее фото Легкоступова сделала с ведущим «Русского лото» Борисовым

Погибшая певица Валентина Легкоступова сделала последнее фото с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым, о кончине которого стало известно 19 сентября. Их совместный снимок опубликовала дочь певицы Анетта Бриль в Instagram.

«Что за год такой…Мамино последнее фото… Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой», — написала она.

Ранее 20 сентября сообщалось, что причиной смерти Борисова назвали коронавирусную инфекцию в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. Несколько дней он испытывал недомогание, а к моменту поступления в больницу у него было поражено до 75 процентов легких.

Информация о смерти 71-летнего Борисова появилась вечером 19 сентября. Театральный институт имени Щукина, где работал Борисов, подтвердил его смерть.

17 сентября стало известно, что Легкоступову перед смертью жестоко избили. Она поступила в больницу с многочисленными повреждениями. У певицы диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы около 80 процентов мозга, туловища и конечностей. Она умерла 14 августа в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.