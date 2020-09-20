Названа причина смерти ведущего «Русского лото» Михаила Борисова

Причиной смерти ведущего «Русского лото» Михаила Борисова назвали коронавирусную инфекцию в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Борисов начал испытывать недомогание еще за несколько дней до госпитализации, однако за медицинской помощью не обращался.

Как отмечает «Московский комсомолец», врачи заявили, что у телеведущего к моменту его поступления в больницу было поражено до 75 процентов легких. Предполагается, что он мог заразить и других людей, присутствовавших с ним на одной съемочной площадке.

Ранее стало известно, что Борисову в день его смерти несколько раз вызывали скорую, однако сначала он отказывался от госпитализации.

Информация о смерти 71-летнего Борисова появилась вечером 19 сентября. В то же время сестра телеведущего опровергла эти сообщения, заявив, что он просто находится в больнице. Утром 20 сентября Театральный институт имени Щукина, где работал Борисов, подтвердил его смерть.