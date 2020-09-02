Раскрыты результаты вскрытия Легкоступовой

Певица Валентина Легкоступова умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия, рассказала ее дочь Анетта Бриль в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

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Бриль засомневалась, стоит ли ей раскрывать эту информацию, поскольку все еще продолжается следствие по факту смерти ее матери. Дочь артистки добавила, что Легкоступову можно было спасти, вызвав скорую, однако ее супруг Юрий Фирсов не сделал этого. Бриль пообещала нанять юристов и разобраться в произошедшем, а также привлечь Фирсова к ответственности за угрозы ей и ее 19-летнему брату.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, преподавательница и заслуженная артистка Российской Федерации. В 1987 году записала свою самую знаменитую песню «Ягода-малина».