Валерия привела собственную версию смерти Легкоступовой

Певица Валерия в эфире телепрограммы «Андрей Малахов. Прямой эфир» привела собственную версию смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом пишет издание «Экономика сегодня».

Как рассказала Валерия, певицы познакомились во время учебы в Гнесинке в середине 80-х годов, когда занимались в классе Иосифа Кобзона по специальности «эстрадный вокал». По словам Валерии, с Легкоступовой они были знакомы на протяжении большей части жизни.

Валерия категорически опровергла наличие у Валентины Легкоступовой каких-либо проблем с алкоголем. По ее мнению, в вопросе употребления певицей перед смертью спиртного «все очень нечисто». Валерия призналась, что полная картина произошедшего со старой знакомой у нее не складывается, поскольку Легкоступова в последние недели была очень счастлива благодаря роману с яхтсменом Юрием Фирсовым, а из брак привел к творческому и духовному расцвету певицы. Поэтому, считает Валерия, история с алкоголем выглядит странной. «С чего пить? Ее просто к этому подтолкнули, ее вынудили, может быть, насильно заставили», — высказала мнение Валерия.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.