Муж Валентины Легкоступовой обвинил ее детей в воровстве

Муж певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов в эфире передачи «Пусть говорят» обвинил ее детей в воровстве. Запись эфира опубликована на сайте Первого канала.

«Дети Валентины тайно своровали ее машину. Зачем это надо было? Вот такие у нее были наследники», — рассказал яхтсмен. Он пожаловался, что никто из родственников исполнительницы с ним не общается. По его словам, он пытался связаться с матерью артистки, однако она не берет трубку.

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Фирсов отрицает, что хотел завладеть имуществом супруги. Он отметил, что «потратил почти все сбережения, чтобы Валя сделала себя пластику, зубы и преобразилась».

Ранее дочь Легкоступовой Анэтта Бриль заявила об угрозах, поступавших ей от Фирсова. По ее словам, мужчина не давал ей связаться с матерью в течение двух недель. «Почему за две недели никто туда не поехал? Потому что я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возможно, там были не только сильные алкогольные напитки, возможно, там было что-то еще», — отметила Бриль.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что Легкоступову вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.