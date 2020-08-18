Дочь Легкоступовой заявила об угрозах от вдовца певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль заявила об угрозах, поступавших ей от вдовца артистки Юрия Фирсова. Она рассказала в эфире передачи «Пусть говорят», что мужчина не давал ей связаться с матерью в течение двух недель.

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«Почему за две недели никто туда не поехал? Потому что я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возможно, там были не только сильные алкогольные напитки, возможно, там было что-то еще», — сообщила Бриль.

Валентина Легкоступова, прославившаяся благодаря хиту «Ягода-малина», скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. 11 августа появилась информация о том, что Легкоступову вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое, она находилась в коме.