Футболист выпал из окна отеля и умер

Британский турист, который умер после падения с седьмого этажа отеля в Стамбуле, оказался футболистом из Шотландии Энтони Макдоуэллом. Об этом сообщает Metro.

28-летний спортсмен отдыхал в Турции вместе со своей девушкой. Он прибыл в Стамбул 15 сентября. На следующий день Макдоуэлл выпал из окна и разбился насмерть.

Бывший клуб, за который выступал Макдоуэлл, «Саутсайд Юнайтед» уже отреагировал на смерть спортсмена. «Энтони сыграл важную роль в повышении команды в классе. Он был отличным игроком и, что более важно, хорошим парнем», — говорится в заявлении клуба.

18 июля стало известно, что российская и австралийская фигуристка Екатерина Александровская выпала из окна шестиэтажного дома. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире спортсменки предсмертную записку.