Обвиняемый в изнасиловании российский правозащитник в знак протеста съел шуруп

Российский правозащитник Gulagu.net Борис Ушаков, обвиняемый в изнасиловании бывшего следователя, в знак протеста проглотил несколько предметов, поджег полотенце и сломал унитаз в СИЗО. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Считая, что его задержали по сфабрикованному обвинению, он выразил свое несогласие, устроив бунт. Ушаков проглотил половину шариковой ручки, два черенка от столовых ложек и две зубные щетки. После чего он поджег полотенце и сломал бачок унитаза. За это его перевели на время в карцер, где он тут же съел шуруп. Все проглоченные предметы врачи извлекли из Ушакова.

10 июля сообщалось, что правозащитник, находящийся в московском СИЗО, попытался покончить с собой. К нему подселили арестанта, которого обязали довести Ушакова до нервного срыва и до решения свести счеты с жизнью. Он ел выдаваемое пропитание в тот момент, когда правозащитник голодал. Если заключенный объявляет голодовку, его обязаны содержать в одиночной камере.

О задержании Ушакова в Москве стало известно в июне. По версии следствия, он угрожал убийством бывшему следователю Татьяне Козловой, после чего изнасиловал ее. Правозащитник отвергает обвинения и называет их клеветой. «Следователь меня не уведомил о возбуждении уголовного дела, не прислал повестку, хотя я сам к нему лично являлся, сам к ним приезжал. Она меня оклеветала, и с ее слов возбудили дело», — рассказал он. Ранее Козлова по обвинению в мошенничестве была заключена в СИЗО-1 «Матросская тишина», а после отбывала наказание в тюрьме на протяжении четырех лет.

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