Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали

Более 60 тысяч москвичей захотели испытать на себе вакцину от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он уточнил, что это те граждане, которые подали заявку в качестве добровольца. Из них несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские тесты, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний.

17 сентября в России на этапе доклинических испытаний и первой фазы клинических исследований доказали безопасность второй вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора. Ранее заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов сообщил, что после повторной вакцинации препаратом «Вектора» у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня. По словам Иматдинова, первую партию вакцины от коронавируса планируется выпустить в ноябре, после регистрации препарата.

О регистрации в России первой в мире вакцины 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.