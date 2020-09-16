Назван возраст самого пожилого участника испытаний вакцины от COVID-19 в России

Возраст самого пожилого участника испытаний российской вакцины от COVID-19 — 73 года. Об этом рассказала руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова, передает РИА Новости в среду, 16 сентября.

Самому младшему добровольцу — 18 лет, добавила она.

«Участие в исследовании принимают совершенно разные москвичи. Как по роду деятельности, так и по возрасту. Иногда даже приходят вакцинироваться целыми семьями», — отметила Соколова, уточнив, что только беременные не имеют права принимать участие в исследованиях.

Речь идет о пострегистрационных исследованиях первой зарегистрированной вакцины от коронавируса в мире. Ее разработал центр имени Гамалеи. 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации препарата, его производство было запущено 15 августа. В сентябре Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.