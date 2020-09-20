В ВОЗ оценили вероятность введения ограничений в России из-за коронавируса

Вероятности введения в России ограничений из-за пандемии коронавируса пока нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович. Ее слова приводит «Российская газета».

Вуйнович назвала введение ограничительных мер средством для замедления передачи вируса и выигрыша во времени «для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов». «Хотя это общий принцип; как мы видели, не существует "универсального решения"», — оценила она.

Представитель ВОЗ отметила, что уменьшение или увеличение числа заразившихся — не естественный цикл пандемии, а результат действий, предпринимаемых людьми и государствами. «Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», — подчеркнула Вуйнович.

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят оснований для возвращения к ограничениям из-за прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. Он пояснил, что во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии, это дает возможность «гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных».