На Украине раскрыли подробности амнистии для Донбасса

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции Алексей Резников раскрыл подробности пакета законов, регулирующих переходный период для Донбасса. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, амнистия для участников конфликта со стороны самопровозглашенных республик не будет полной. Под нее не попадут те, кого Украина сочтет военными преступниками.

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«Им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями», — сказал Резников. Он также рассказал, что украинское правительство в данный момент изучает опыт завершения 260 военных конфликтов, в том числе и в разрезе применения амнистии.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал о готовности Киева предоставить особый статус Донбассу. По его словам, Украина не возражает против выработки подхода, предполагающего особый статус данных территорий. Он отметил, что Донбасс значительно отличается от таких регионов, как Львов или Ивано-Франковск, и поэтому там требуется специальная система управления.

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.