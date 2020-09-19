Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал о готовности Киева предоставить особый статус Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравчука, Украина не возражает против выработки подхода, предполагающего особый статус данных территорий. Он отметил, что Донбасс значительно отличается от таких регионов, как Львов или Ивано-Франковск, и поэтому там требуется специальная система управления. Первый президент Украины подчеркнул, что пока в Киеве это не поймут, власти страны не смогут двигаться вперед.

Украинский политик также выступает за амнистию всех вовлеченных в конфликт, кроме тех, «у кого руки в крови».

Ранее Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу могут перенести в другое место. По его словам, существует вероятность, что новой площадкой станет Швеция. Он отметил, что это может произойти, если возможность вести диалог в Минске пропадет.