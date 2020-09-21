Эрдоган решил засудить обматерившую его греческую газету

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил обратиться в прокуратуру с иском на руководство греческой газеты Dimokratia за оскорбление с матом на главной странице. Об этом сообщает Anadolu.

Известно, что представители турецкого лидера хотят судить греческое издание по статье 299 УК Турции «Публичное оскорбление президента». «Тот факт, что греческая общественность не отреагировала на скандальную публикацию, говорит о том, что деградация не ограничивается рамками журналистики», — подчеркнул адвокат Эрдогана.

18 сентября Dimokratia опубликовала на первой странице статью с заголовком на турецком S****r git, Mr. Erdogan («Пошел *****, мистер Эрдоган»).

Ранее сообщалось, что Эрдоган захотел начать переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и попытаться разрешить конфликт, возникший из-за спорного права на бурение шельфа в Восточном Средиземноморье. До этого турецкие власти начали перебрасывать десятки танков на границу с Грецией на фоне конфликта. Две колонны военной техники направились из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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