Трехметровый аллигатор схватил девушку за ноги

В американском штате Флорида трехметровый аллигатор схватил 27-летнюю девушку за ноги. Об этом сообщает CNN.

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Нападение произошло, когда она подстригала деревья, расположенные на краю озера. Американка сумела отбиться от рептилии и осталась жива. С травмами обеих ног пострадавшую доставили в больницу.

Комиссия по охране природных и рыбных ресурсов штата Флорида направила на место происшествия охотника на аллигаторов. Ему удалось поймать хищника, длина которого, как оказалось, составляла 315 сантиметров. Рептилию отправили на ферму, где разводят аллигаторов.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Не раздумывая, он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.