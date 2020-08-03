Покусанного пауком и аллигатором мужчину укусила акула

Американец из штата Флорида, ранее переживший укусы аллигатора и паука, подвергся нападению акулы на архипелаге Флорида-Кис. Об этом сообщает издание USA Today.

В июле 38-летний Джастин Сталлер (Justin Stuller) отправился на отдых с женой, детьми и друзьями. Они рыбачили, охотились на омаров и плавали в океане. Во время купания Сталлер заметил среди подводных камней маленькую раненую рыбу и подплыл к ней. Он решил перенести рыбу подальше от резвившихся в воде поблизости жены и детей. Когда он взял рыбу, неожиданно к нему подплыла лимонная акула и укусила его.

Никто не заметил произошедшего, пока он не вышел из воды и не начал кричать. На лодке Сталлер обнаружил 15-сантиметровую рану от укуса у себя под коленом. Увидев травму, его жена Кристен (Kristen) вскрикнула: «Мы едем в больницу!».

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В медицинском учреждении Сталлеру наложили швы. На следующий день компания снова отправилась на океан, но пострадавшему пришлось отказаться от купания и выполнять роль капитана лодки.

Сталлер предположил, что акулу интересовала рыба, которая была у него в руках. «Я ничего не имею против акулы. Меня больше злило, что я не мог залезть в воду на следующий день», — рассказал он.

По словам американца, ранее его кусали аллигатор и паук. После этих случаев на обеих ногах мужчины также остались шрамы.

Лимонные акулы вырастают до 3,4 метра в длину и весят до 180 килограммов. Они питаются рыбами, моллюсками и птицами. Этот вид может представлять опасность для человека.

Ранее сообщалось, что у берегов австралийского Северо-Западного острова лимонная акула напала на ребенка. Хищная рыба укусила его за икру и ступню.