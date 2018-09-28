Ловец барракуд еле избавился от вцепившейся в мотор акулы

Лимонная акула напала на лодку рыбака, ловившего барракуду на Багамских островах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джеймс Мунро (James Munroe) c острова Эльютера на Багамах рыбачил с лодки, когда приманку схватила акула длиной 120 сантиметров. Когда мужчина решил перерезать леску, хищная рыба вцепилась зубами в мотор.

«Я был крайне поражен, — рассказывает Мунро. — Такого я совсем не ожидал. В итоге я перерезал леску, слегка потряс мотор, и она отцепилась».

Лимонные акулы водятся в тропических водах на западе Атлантического океана и на юго-востоке Тихого океана. Встречаются особи, длина которых превышает 340 сантиметров. Могут представлять опасность для человека.

В 2017 году сообщалось, что в Австралии лимонная акула укусила мужчину, пытавшегося набросить на нее веревку.

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