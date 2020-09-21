Скандал с отмыванием денег отбросил крупнейший банк Европы в 1990-е

Скандал с отмыванием денег международными банками отбросил крупнейшее кредитное учреждение Европы — британский HSBC — в 1990-е. В понедельник, 21 сентября 2020 года, акции банка упали до уровня 1995 года. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

По итогам торгов в Гонконге стоимость одной бумаги HSBC упала до 29,3 гонконгского доллара (3,8 доллара США), потеряв более пяти процентов. Это самая низкая отметка с мая 1995 года. К 18:25 по московскому времени бумаги на Лондонской фондовой бирже потеряли пять процентов.

Акции британского банка оказались под давлением из-за угрозы того, что Китай может включить его в список ненадежных компаний, работа которых ставит под угрозу суверенитет, безопасность и интересы КНР. Кроме того, негативное воздействие на бумаги оказывают пандемия коронавируса и эскалация отношений Великобритании и ЕС из-за Brexit.

Ранее международная группа журналистов опубликовала расследование, согласно которому крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество подозрительных транзакций, которые могли помочь клиентам отмыть более двух триллионов долларов.