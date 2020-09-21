Дженнифер Лопес поделилась фото в бикини и вдохновила поклонников

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась откровенным снимком с отдыха и удивила фанатов. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 51-летняя знаменитость запечатлена в бикини с тропическим принтом. Ее сфотографировали в воде с мокрыми волосами. Свой образ Лопес дополнила несколькими подвесками. «Отпускная атмосфера», — подписала она пост, который набрал 3,1 миллиона лайков.

Подтянутое тело исполнительницы вдохновило ее поклонников. «Боже, вот это тело! Окей, я начну тренироваться с завтрашнего дня», «Как ей может быть 51?», «Выглядишь просто потрясающе», «Мое вдохновение», «Идеальная», — высказывались они в комментариях.

Ранее в сентябре тело Дженнифер Лопес на пляжном фото взволновало ее фанатов. На опубликованном фото она лежит на полотенце в бикини розового цвета. Исполнительница также надела крупные круглые серьги и кольцо.